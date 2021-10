Inter, Correa: “Vogliamo far gol subito e prendere in mano la partita”

Le considerazioni del calciatore nerazzurro prima dell'impegno di questa sera in casa del Sassuolo

Manca poco al calcio d'inizio di Sassuolo-Inter. Joaquin Correa ne ha parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo una squadra che cerca sempre di andare in avanti verso la porta a far gol. Oggi cercheremo di fare gol subito per prendere in mano la partita. Lautaro? Mi trovo bene con tutti, ma con lui abbiamo un rapporto che va avanti dalla nazionale. Combattiamo tutti per lo stesso obiettivo. Inzaghi ci mette vicino alla porta e ci chiede di giocare in verticale, questo ci dà vantaggi. Dobbiamo far bene per continuare a segnare tanto".