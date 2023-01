Inter, Corsera sicuro: “Skriniar, sostituto pronto: non è del campionato italiano”

I nerazzurri sperano ancora in un’offerta da 15-20 milioni per far partire subito Skriniar con destinazione Psg

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar. Il centrale dell'Inter ha ormai firmato il suo contratto con il Paris Saint-Germain, ma sta spingendo per poter approdare in Francia già in questa sessione di mercato. E il club nerazzurro, spiega il Corriere della Sera, non si farà trovare impreparato, avendo già una lista di sostituti.

"I nerazzurri sperano ancora in un’offerta da 15-20 milioni per far partire subito Skriniar con destinazione Psg, dato che lo slovacco ha già firmato. Il nome del sostituto è pronto, non è del campionato italiano (né Scalvini né Becao): Djalò del Lilla e Lindelof dello United non sono le uniche ipotesi", si legge