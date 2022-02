Inter, Corsera: “Va capito se lo spogliatoio risponde ai comandi oppure se…”

La via d'uscita dalla crisi è offerta dal derby di Coppa Italia, tra due giorni. La partita con il Milan è un'arma a doppio taglio

Non è un momento facile per l'Inter di Simone Inzaghi, che venerdì sera a Genova ha mancato un'altra occasione per tornare in testa alla classifica. E il Corriere della Sera, considerando anche i prossimi impegni, si pone questo dubbio: "Va capito se lo spogliatoio risponde ai comandi o se l'unica lingua che comprende è quella militare di uno spietato generale, com' era abituato con Conte. La via d'uscita dalla crisi è offerta dal derby di Coppa Italia, tra due giorni. La partita con il Milan è un'arma a doppio taglio: può rilanciare la corsa dell'Inter o zavorrarla".