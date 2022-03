Inter, Corsport: “Il derby è stato pugno da KO. Il gruppo ha smarrito la fiducia”

L'analisi del quotidiano: "L'Inter non è più la formazione spietata, concreta e con un bel gioco che a fine gennaio sembrava aver ipotecato lo scudetto"

Altro pareggio amarissimo per l' Inter , che non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina e si allontana sempre di più dall'obiettivo scudetto. Come analizza il Corriere dello Sport, infatti, la squadra sembra essere in netta difficoltà e non riesce a reagire: "L'Inter non è più la formazione spietata, concreta e con un bel gioco che a fine gennaio sembrava aver ipotecato lo scudetto. Il ko nel derby è stato un pugno da ko, ma le gambe del gruppo si sono piegate anche per i troppi impegni ad alto quoziente di difficoltà in calendario a febbraio.

Adesso il gruppo ha smarrito la fiducia e ieri è arrivata la conferma in un primo tempo nel quale c'è stata più Fiorentina che Inter. Nonostante la necessità di vincere per restare in corsa per lo scudetto, i nerazzurri sono scesi in campo contratti e hanno sbagliato l'approccio. Come già accaduto domenica contro i granata. Due errori consecutivi del genere chi ambisce al tricolore non può permetterseli perché rincorrere prosciuga le energie. Soprattutto quando l'attacco non concretizza più le occasioni create (vero Dzeko e Martinez?) e in infermeria ci sono elementi chiave come De Vrij e Brozovic".