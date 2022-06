Inter, il Corsport sicuro: “Se non ci saranno sorprese, il sacrificato sarà…”

"L'Inter non intendere cedere contemporaneamente Skriniar e Bastoni". Parte da questa certezza il focus del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna sul mercato dell' Inter . In casa nerazzurra andrà infatti fatto un sacrificio e sembra proprio essere lo slovacco l'indiziato numero uno: "Al massimo potrebbe far partire il primo e De Vrij. Su Milan, valutato 80 milioni, c'è forte il Psg che ha preannunciato un rilancio intorno a quota 70 dopo la prima offerta da 50 più 10 di bonus. Magari la proposta ufficiale arriverà domani perché a Parigi sanno che il Chelsea è in agguato.

Se non ci saranno sorprese, sarà Skriniar... il sacrificato (eufemismo visto che giocherà insieme a Messi e Mbappé, per giunta con un ingaggio super) e Bastoni resterà in nerazzurro. Quanto a De Vrij, al momento non c'è trattativa per il rinnovo del contratto. Se Milan non se ne dovesse andare, a settembre firmerebbe un nuovo accordo con l'Inter a 5 milioni netti più bonus a stagione (adesso ne percepisce quasi 4). L'olandese non pare disposto a imitarlo e tutto lascia pensare che, se non sarà ceduto adesso, se ne andrà a parametro zero tra 12 mesi. Ecco perché se arrivasse una proposta per l'ex Lazio, Marotta, Ausilio e Baccin ci penserebbero e alla fine vincerebbe la... ragion di stato: cedere due pezzi della difesa titolare pur di salvare in particolare Dumfries, Barella e Martinez".