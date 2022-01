CdS – Inter, cosa fa ora Handanovic? Dal club già una garanzia importante

Lo sloveno in scadenza di contratto potrebbe rinnovare per giocarsi la titolarità con Andre Onana l'anno prossimo

L'arrivo di Andre Onana in Italia ieri per le visite mediche ha certificato l'acquisizione da parte dell'Inter per la prossima stagione. L'obiettivo dell'Inter è quello di affiancare il camerunense a Samir Handanovic, che però non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Cosa deciderà il portiere sloveno? Il Corriere dello Sport propone questo focus: "Il club nerazzurro vorrebbe che Handanovic restasse in organico pure nella prossima stagione. Anche il contratto dello sloveno è in scadenza e c’è da credere che sia stato per tempo informato della decisione di ingaggiare Onana. Il capitano nerazzurro ha risposto con la consueta professionalità, anzi il suo rendimento è perfino salito nelle ultime settimane, tanto che la porta interista è rimasta inviolata nelle ultime 6 gare di campionato. A questo punto, tocca ad Handanovic, 38 anni il 14 luglio, decidere cosa fare".

Da viale della Liberazione è arrivata già una garanzia importante: "Al di là dell’ingaggio, l’Inter gli può garantire che non ci saranno gerarchie prestabilite, vale a dire che Onana non è già stato designato come nuovo numero uno titolare, ma che in porta si comincerà alla pari. Il camerunense, insomma, è stata un’occasione da cogliere e da non farsi sfuggire, ma non avendo ancora compiuto i 26 anni (li festeggerà il 2 aprile) la sua maturazione definitiva è tutt’altro che completa. Anzi, avere al fianco un “collega” come Handanovic gli potrà essere utile per compiere quegli ultimi passi. E l’Inter, da parte sua, avrà una sorta di rete di sicurezza, almeno per i primi tempi".