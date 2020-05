Inter, una delle ossessioni di Conte ora costa la metà. E Marotta ci fa un pensierino

In casa Inter sarà rivoluzione. Soprattutto in attacco, i nerazzurri cambieranno completamente volto. Mauro Icardi si trasferirà definitivamente a Parigi, Sanchez tornerà a Manchester, Esposito andrà a giocare in prestito e Lautaro Martinez è sempre preda dell’assalto del Barcellona.

Serviranno almeno tre innesti per Antonio Conte. Magari con qualche opportunità dal mercato. Una rimanda ad una vecchia ossessione del tecnico salentino: Edin Dzeko. Il bosniaco è stato ad un passo dall’Inter, poi ha rinnovato con la Roma ma i recenti problemi economici dei giallorossi lo hanno riproposto sul mercato.

“Oltre a Cavani, nel mirino torna Edin Dzeko. Ha rinnovato con la Roma l’estate scorsa, ma il club giallorosso potrebbe lasciarlo andare per 10 milioni”, segnala il Corriere della Sera.

Il prezzo, quindi, è dimezzato rispetto ai 20 milioni chiesti da Petrachi ad agosto 2019. E Marotta torna a farci un pensierino.