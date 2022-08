Inter-Cremonese, tanti ballottaggi: torna Calha. Gosens dal 1′. In porta e in difesa…

Con Milan e Bayern Monaco a distanza ravvicinata, è normale che Simone Inzaghi possa ragionare su qualche rotazione in vista della gara contro la Cremonese. Tanti i ballottaggi tra i giocatori dell'Inter, l'obiettivo è non avere una rosa stanca quando si dovrà scendere in campo contro rossoneri e poi bavaresi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo a Federico Dimarco e dare una chance importante a Robin Gosens dal 1'. In attacco invece, Edin Dzeko pare leggermente in vantaggio su Joaquin Correa per affiancare Lautaro Martinez.