Inter, boom social: +2,94%, prima in Europa per crescita. Juve e Milan non tengono il passo

Il campo dice che la squadra sta crescendo esponenzialmente sotto la guida di Antonio Conte. Dal mercato arrivano segnali di grande ambizione: i nomi che circolano per la prossima stagione, infatti, sono di quelli in grado di far sognare tutti i tifosi. L’Inter si è così proposta come candidata più autorevole a subentrare alla Juventus come prima squadra d’Italia. Ma, in attesa dei trofei in campo, anche fuori dal rettangolo di gioco i nerazzurri si stanno velocemente riproponendo fra i primi club del mondo.

Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, l’Inter è la società che, in Europa, sui social cresce più rapidamente. L’indagine, condotta da IQUII Sport, ha prodotto un nuovo aggiornamento del “The European Football Report”, “un’analisi di più di 250 club che studia la presenza online delle squadre e dei rispettivi giocatori sulle principali piattaforme (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok)“.

Secondo l’indagine, considerato il periodo tra il 15 aprile e il 15 maggio 2020, l’Inter è il club che cresce maggiormente fra tutti i club europei sulle piattaforme Facebook, Instagram, Twitter e YouTube:

“I nerazzurri crescono del 2,94% e rimangono all’11° posto con 31 milioni di follower, dietro al Milan (40,7 milioni). Bene anche i rossoneri (+1,07%) e la Juventus (+1,05%). I tre club Italiani sono quelli che sono cresciuti di più in percentuale tra i top 20 in Europa“.

(Fonte: Calcio e Finanza)