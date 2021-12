Il Sole 24 Ore – Criptovalute valgono 250 mln in Serie A. In casa Inter…

Il quotidiano economico parla dell'avvento delle criptovalute nel campionato italiano e si è riferito anche alla collaborazione nerazzurra con Socios

Il Sole 24 Ore, noto quotidiano economico italiano, parla del rapporto dell'avvento in Serie A delle criptovalute. Si parla di un valore di 180 mln di euro per accordi di sponsorizzazione. Mentre con le altre sponsorizzazioni arrivano a 250 mln di euro.

"L'Inter - si legge sul giornale - ha siglato in estate due accordi. Il main jersey partner, dopo la conclusione del rapporto con Pirelli, è diventato Socios.com, sulla base di 16 milioni per la stagione 2021/22 con bonus che possono portare il totale a 20 milioni, fino alla stagione 2024/25. Sulle maniche, invece, campeggia il logo di Digital Bits, la criptovaluta sviluppata da ZytaraLabs, che a sua volta è diventata global digital banking partner del club nerazzurro. L’intera operazione frutterà all’Inter 85milioni per quattro stagioni (la sola sponsorizzazione di Digital Bits è valutata cinque milioni per questa stagione".