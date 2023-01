GdS – Inter, ora il cuore è leggero: la stagione ha già avuto un senso

Non c'è dubbio, il sapore dell'annata è sicuramente diverso per l'Inter dopo la vittoria di ieri sera. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "L’Inter, che aggancia il Milan nell’albo d’oro (7 trionfi), si ritufferà nel campionato e in Champions con il cuore leggero. La sua stagione ha già avuto un senso. Al contrario, in queste condizioni di umore e di forma, non sarà facile per il Milan ripartire da un avversario tosto come la Lazio e poi scalare un altro derby (5 febbraio) e il Tottenham".