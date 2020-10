Inter, esce Dalbert ed entra Darmian: cifre e dettagli delle due operazioni

Porte girevoli all’Inter in questi ultimi giorni di mercato. Oggi due operazioni che serviranno a puntellare la squadra nelle mani di Conte. Spiega il Corriere dello Sport: “Dalbert in prestito al Rennes, Darmian oggi effettuerà le visite mediche per poi firmare il suo contratto e, sempre in giornata, è in agenda un nuovo incontro il Cagliari per trovare una possibile quadratura per il ritorno in Sardegna di Nainggolan. In sintesi, è questa la stretta attualità. Mentre ancora tutto tace attorno a Skriniar, nel senso che il Tottenham non ha fatto alcun nuovo tentativo. Così di qui alla fine del mercato, l’Inter potrebbe dare a Conte un nuovo esterno”.

A proposito di cifre, per quanto riguarda Dalbert al Rennes l’accordo è stato trovato per un prestito oneroso a 1,5-2 milioni di euro e riscatto fissato a 12, mentre Darmian, pronto a firmare un triennale, arriva per circa 2,5 milioni di euro.