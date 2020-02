Juve-Inter, occhio all’opzione D’Ambrosio: c’è un dettaglio da non trascurare

Nella seduta di rifinitura di oggi Conte deciderà se mandare in campo Eriksen dal primo minuto oppure no. Ma sembra proprio che il danese sia destinato alla panchina nella gara con la Juve. Almeno all’inizio. Contro il Ludogorets l’allenatore ha testato il 4-4-2 e la squadra ha risposto. Con quel modulo il danese può essere più libero di giocare partendo dalla sinistra per accentrarsi e cercare il passaggio per i compagni.

Contro la Juve però si dovrebbe tornare al 3-5-2 con Brozovic in mezzo e Vecino e Barella a fare da mezzali. In attacco torna Lautaro Martinez accanto a Lukaku. In difesa D’Ambrosio può essere un’opzione per l’Inter e la Gazzetta dello Sport spiega perché: “E’ un calciatore che consente facilmente di passare dalla difesa a tre a quella a quattro. Dettagli che, in un bivio scudetto come quello di domani, non possono essere sottovalutati“.

(Fonte: GdS)