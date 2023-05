Inter, Darmian: “Abbiamo grandi motivazioni. Istanbul? La testa è solo a stasera”

Le parole del nerazzurro: "Istanbul? In questo momento la testa è solo su stasera, dovremo dimostrarlo in campo"

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia: "E' importante arrivare in fondo a tutte le competizioni, è quello per cui giochiamo: stasera affrontiamo una squadra forte ma vogliamo fare la nostra partita. Anche noi abbiamo grandi motivazioni, vincere un trofeo è sempre bello e importante. Istanbul? In questo momento la testa è solo su stasera, dovremo dimostrarlo in campo. Sappiamo che stasera sarà difficile, affrontiamo un avversario difficile ma vogliamo portare a casa il trofeo".