Inter, De Vrij ancora out: salta la nazionale, per il rientro spera in una data

L'aggiornamento sulle condizioni del difensore olandese fermatosi nel secondo tempo del match con il Liverpool

Stefan De Vrij non sarà in campo in Inter-Fiorentina di sabato. Persiste il problema muscolare dell'olandese, costretto a dare forfait anche per gli impegni dell'Olanda, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "Se in novembre l’olandese si era fermato durante la sosta, qui invece ha anticipato i tempi. Ieri il centrale (che saltava Inter-Fiorentina anche l'anno scorso, ma per squalifica) ha lavorato in palestra. Diserterà la nazionale, cercando di rientrare per la sfida alla Juve del 3 aprile. Quella di Torino domenica scorsa, inoltre, è stata la prima volta in stagione in cui l’Inter in assenza di De Vrij non ha saputo vincere: nelle precedenti sei occasioni, le cose erano sempre andate bene a Inzaghi".