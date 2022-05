Gds – Inter, Bastoni e de Vrij a rischio cessione: nel mirino Bremer e un vecchio pallino

Secondo la Gazzetta dello Sport, i due pilastri della difesa nerazzurra potrebbero essere sacrificati per esigenze di bilancio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , per esigenze di bilancio la difesa dell'Inter potrebbe perdere due pilastri: Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni . Il difensore italiano può partire in direzione Inghilterra, il Manchester United l’ha messo nel mirino. L'olandese vive una situazione al limite: ha il contratto in scadenza nel 2023, non c’è trattativa per un rinnovo e anzi, in caso di offerta nessuno ad Appiano fa mistero che l’olandese possa partire.

"Due pilastri su tre, il muro rischia di venir giù. Va ripensato, quantomeno. Come? L’Inter ha in testa Bremer da mesi, con il difensore parla da tempo, il gradimento è già intascato. Ma è solo il primo passo di una trattativa, quella con il Torino, tutta ancora da impostare. Ma all’Inter serve anche un altro titolare, se le partenza dovessero essere due. Ecco perché i nerazzurri sono tornati a monitorare fa vicino la pista Milenkovic. È la terza volta che accade negli ultimi 24 mesi. Per la Fiorentina Milenkovic è un punto fermo. Ma il contratto è in scadenza nel 2023 e non c’è in vista un’ipotesi di rinnovo. Potrebbe diventare realtà solo più avanti, a mercato chiuso. Per portar via il serbo da Firenze servono almeno 20 milioni di euro".