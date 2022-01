CdS – Inter, De Vrij saluta a giugno? Addio probabile per due motivi

L'olandese non è l'unico indiziato ma sembra il favorito secondo il quotidiano capitolino

Stefan De Vrij lascerà l'Inter a fine stagione? E' un'eventualità che in viale della Liberazione sembra abbiano già preso in considerazione. Spiega il Corriere dello Sport di oggi: "Nei programmi di viale Liberazione è già stata messa in cantiere la partenza di uno tra De Vrij e Skriniar. Il favorito, in tal senso, è l'olandese. Sia perché il rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2023 come quello dello slovacco) appare più complicato, sia perché il prossimo 5 febbraio compirà 30 anni. E, peraltro, Bremer ha tutto per essere il suo sostituto ideale, essendo il perno centrale della difesa a 3 di Juric".