Inter, ecco cosa può andare della rosa attuale con De Zerbi. Ma c’è una grossa lacuna

Quello di Roberto De Zerbi è uno dei nomi che circolano con maggior insistenza in orbita Inter in caso di separazione con Simone Inzaghi, sempre più nel mirino della critica dopo gli ultimi risultati negativi della squadra . L'ex tecnico del Sassuolo sta facendo molto bene anche in Premier League alla guida del Brighton, e il suo calcio offensivo raccoglie sempre più estimatori. Ma, allo stato attuale delle cose, l'Inter si adatterebbe alla filosofia di De Zerbi? La Gazzetta dello Sport risponde così: "L'Inter si adatterebbe al gioco di De Zerbi? C'è subito un grande dubbio: mancano giocatori per l'uno contro uno, uno dei principi cardine dell'allenatore bresciano. Basti pensare a Boga al Sassuolo o a Mitoma e March al Brighton: tutto lo sforzo del possesso palla è finalizzato a isolare questo tipo di giocatori capaci di saltare l'uomo. L'Inter semplicemente non lo fa: statisticamente è una delle squadre che cerca di meno il dribbling in Serie A".

"Sul portiere, DeZ potrebbe già essere soddisfatto. Onana è cresciuto alla scuola Ajax, dove la costruzione sfruttando il portiere come un uomo in più è una specie di dogma: da lì si può partire. La linea dovrebbe essere ridisegnata a quattro. [...] Bastoni e Acerbi arrivano da anni a "tre" ma potrebbero non avere problemi, e pure De Vrij. Più complicato per certi "adattati" come Darmian o D'Ambrosio, utilizzati spesso come "braccetti", che tornerebbero utili nel per loro più classico ruolo di esterni di difesa. In quel settore, non ci sarebbero problemi: Dimarco, Bellanova, Dumfries, dovrebbero solo arretrare la loro posizione di partenza ma non attenuare la spinta. Vale pure per Gosens, anche se non sarebbe strano pensare per lui a un cambio di ruolo, come esterno d'attacco. Ma, ancora, non ha dribbling. Meglio terzino basso".