Inter, prossime tre gare decisive per Inzaghi: in caso di tracollo c’è Chivu

Ieri alla Pinetina i dirigenti hanno pranzato con Simone Inzaghi, dopo aver assistito all’allenamento. È chiaro che dieci sconfitte in campionato non sono tollerabili, per questo la panchina del tecnico nerazzurro traballa come non mai. A stagione in corso è chiaro che la dirigenza preferirebbe non cambiare, per questo vuole un’inversione di rotta immediata, da Inzaghi e dalla squadra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le prossime tre partite sono decisive per la situazione del tecnico. "In caso di doppia sconfitta nelle due coppe con Juventus e Benfica, e pure in presenza di un risultato non soddisfacente a Salerno venerdì, l’esonero sarebbe più che probabile. E sarebbe davvero una mossa estrema, dovuta a quel punto alla convinzione di non poter invertire la rotta in altro modo".