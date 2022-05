Inter, come cambia il centrocampo: derby con il Milan per Asllani, 2 le alternative

Il gioiellino dell'Empoli è il primo nome sulla lista dei nerazzurri per rinforzare un reparto che cambierà volto

Fabio Alampi

In vista della prossima stagione l'Inter è pronta a rivoluzionare il centrocampo: non nel terzetto titolare, che nelle idee della società sarà ancora rappresentato da Barella, Brozovic e Calhanoglu, quanto nelle alternative. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma, ma sulla lista della dirigenza nerazzurra ci sono tanti altri profili. Il preferito per il ruolo di regista, come già anticipato da Fcinter1908, è Kristjan Asllani: il gioiellino dell'Empoli, classe 2002, ha impressionato per qualità e personalità, e possiede tutti i requisiti ricercati dai vertici interisti.

La concorrenza, come scrive Tuttosport, non manca di certo: "Marotta e Ausilio la prossima estate dovranno rivedere il centrocampo, in particolare il terzetto che dovrà coprire le spalle al trio titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu. Vecino è in scadenza di contratto e non rinnoverà, Vidal ha annunciato che andrà via, nonostante abbia ancora un anno di contratto (ma il club ha una clausola per rescindere a fine stagione pagando una clausola da 4 milioni), mentre Sensi tornerà alla base dopo il prestito alla Samp, ma verrà quasi sicuramente ceduto. Rimangono Gagliardini, che sulla carta dovrebbe rimanere a meno di richieste particolari, e il giovane Agoume di rientro dal prestito al Brest.

E' probabile che servano almeno due innesti, una mezzala che possa alternarsi con Barella e Calhanoglu e un vice Brozovic. In questo caso il profilo preferito è quello di Kristjan Asllani dell'Empoli, con Schouten del Bologna e Fernandez del River Plate nell'ampia lista di Ausilio. Fra l'altro per Asllani potrebbe andare in scena il prossimo derby di mercato: sul 20enne albanese c'è anche il Milan, con Maldini che starebbe pensando di bloccare il giocatore e lasciarlo a maturare ad Empoli un'altra stagione".