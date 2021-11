GdS – Inter, derby ora perfetto per Inzaghi. Ad Appiano cantano un ritornello

Le considerazioni della Gazzetta dello Sport sul momento dell'Inter a pochi giorni dal derby

L'Inter arriva al derby in un momento piuttosto positivo. Simone Inzaghi ha dato equilibrio alla sua squadra ed è pronto ad affrontare il Milan per accorciare in vetta. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Avesse potuto scegliere, Inzaghi avrebbe piazzato il derby proprio adesso. Domenica, dateglielo domenica il Milan, proprio come vuole Simone. Perché l’Inter non è mai stata sua come in questi momenti. Perché la fiducia è frutto di una moltiplicazione riuscita tra risultati, energie ben distribuite, soluzioni trovate e conferme attese. Il tutto condito dall’esperienza, da quel «so come si fa» che fa tutta la differenza del mondo. Ad Appiano lo cantano davvero, questo ritornello: «I campioni dell’Italia siamo noi». Tutti ragionano di scudetto e di seconda stella. Oggi come a inizio stagione ma decisamente più di tre settimane fa, dopo la sconfitta con la Lazio".