Inter, si parte: i dettagli del ritiro. Presenti anche Nainggolan, Dalbert e…

I nerazzurri si ritroveranno questa mattina ad Appiano Gentile dove conosceranno il nuovo tecnico

Il Corriere dello Sport spiega alcuni dettagli della preparazione: "In attesa che a giorni tutto il gruppo squadra riceva la prima dose di vaccino grazie all'intervento della Lega Serie A per tutti i club, stamani i cancelli della Pinetina si apriranno presto per i tamponi... di rito. La stagione dell'Inter avrà inizio a ranghi ridotti, con i calciatori attesi tra le 9 e le 9,30 dal nuovo tecnico Simone Inzaghi e dal suo staff. Ci sarà anche la dirigenza a presentare al gruppo il nuovo allenatore. Saranno assenti i nazionali che hanno preso parte o stanno ancora giocando Coppa America ed Europei. Previsti due allenamenti al giorno: i giocatori dormiranno ad Appiano. Sarà insomma un vero e proprio ritiro. Tra i convocati i portieri Handanovic, Radu e Cordaz; i difensori D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov; i centrocampisti Darmian, Agoume, Dimarco, Sensi, Gagliardi; gli attaccanti Salcedo, Mulattieri, Colidio e Pinamonti. Al gruppo si aggiungono anche coloro che hanno le valigie pronte come Nainggolan, Vanheusden, Pirola, Moretti e Dalbert. Convocati i Primavera Botis, Casadei, Hoti e Carboni".