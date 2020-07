Inter, domenica in spogliatoio “qualche deviazione sopra le righe”. E ieri Conte ha…

Domenica la strigliata, lunedì il silenzio. L’Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile dopo la brutta e pesante sconfitta contro il Bologna dopo aver recepito il duro messaggio di Antonio Conte, che ha preferito evitare un ulteriore sfogo. Lo racconta così La Gazzetta dello Sport: “Il tecnico dice di aver capito tutto dell’Inter, dopo un anno. Ma vale anche per il club. La mediazione è l’arte nobile nella strada che porta al successo. Ma non è tutto semplice. Conte e i dirigenti si sono confessati a lungo a San Siro, due giorni fa dopo il k.o. con il Bologna.

E anche ieri la dirigenza al completo era ad Appiano Gentile, per la ripresa. Non c’è stato alcun confronto tra Conte e la squadra: i giocatori avevano già ascoltato lo sfogo durissimo del tecnico domenica dopo la partita, con qualche deviazione un po’ troppo sopra le righe, magari pensata per stimolare una reazione immediata. Ma tant’è, ieri sarebbe stato controproducente rincarare la dose e infatti Conte è passato oltre“, scrive la Rosea.