La difesa cambia volto: l’Inter lavora da mesi a un colpo. Serve uno sforzo economico

La retroguardia dell'Inter di Inzaghi potrebbe cambiare gli interpreti nella prossima stagione. Bremer l'obiettivo, ma serve una cessione

L'Inter è al lavoro per la prossima stagione. Gli uomini mercato dell'Inter stanno cercando di rinforzare la rosa di Inzaghi. Non solo l'attacco, anche la difesa potrebbe essere ritoccata.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "C’è un colpo sul quale l’Inter lavora da mesi e che invece chiederà uno sforzo economico importante. La difesa cambierà volto e il nome individuato da Inzaghi e dai dirigenti è quello di Bremer, del Torino. Serve un incastro economico non semplice da trovare. E allora è il tempo delle uscite, questo. Da Bastoni a Pinamonti, passando per De Vrij: non solo di parametri zero può vivere l’Inter".