GdS – Inter, c’è un difetto di fabbrica che Inzaghi non riesce a risolvere

In effetti, non è la prima volta. La gara con la Lazio ha riportato a galla un difetto dell'Inter sul quale Inzaghi finora non è riuscito a mettere mano. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport di oggi: "La Lazio un anno fa. Poi il derby di febbraio. La Supercoppa. E ora quest’altra trasferta contro Sarri. L’Inter ha la strana e pericolosa tendenza a perdere completamente la testa una volta andata sotto nel risultato. Non è più un singolo episodio, è un difetto di fabbrica che non si riesce a risolvere. Ed è un aspetto che chiama in causa diversi fattori: la personalità, la capacità di reazione, la forza di nervi, pure le idee nel controbattere difese ormai schierate. È uno dei punti che Inzaghi toccherà oggi con la squadra, ad Appiano. Ieri nel centro sportivo il tecnico si è confrontato solo con i dirigenti presenti, Marotta, Ausilio e Baccin. Oltre agli errori di natura tecnica, è proprio la poca reattività del gruppo dopo il 2-1 di Luis Alberto il fattore più preoccupante. Come se la squadra rifiutasse le difficoltà. Ma sulla strada verso la gloria, la sofferenza è necessaria. Anche quando le gambe non vanno: la condizione atletica, ancora imperfetta, è uno dei nodi da sciogliere".