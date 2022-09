Inter-DigitalBits, rottura vicina. ”Alternative? Ufficialmente il club fa sapere che…”

Il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi riporta aggiornamenti sulla questione DigitalBits: ''La certezza è che a gennaio, alla ripresa della Serie A dopo il Mondiale in Qatar e le vacanze natalizie, il marchio DigitalBits non sarà più sulle maglie dell'Inter. A meno che non smetta di essere inadempiente e paghi la rata estiva (saltata) e quella di ottobre. Ma siccome quest'eventualità in viale della Liberazione viene considerata utopistica, da tempo è scattata la ricerca di un altro main sponsor, operazione che normalmente necessita di almeno un anno e che invece stavolta in casa nerazzurra dovrà essere conclusa in 2-3 mesi'', commenta il quotidiano.