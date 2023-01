CdS – Inter, Dimarco leader dei festeggiamenti: sul volo di ritorno…

La Supercoppa di Riyad per Federico Dimarco ha senza dubbio un sapore particolare. L'esterno dell'Inter ha aperto le danze di un match terminato in trionfo, gioia doppia per un ragazzo che ha sempre tifato nerazzurro, già prima di iniziare a giocare per questi colori.

Inevitabile quindi liberare tutta l'euforia al triplice fischio dell'incontro. Si legge sul Corriere dello Sport: "In Arabia Saudita è stato uno dei leader dei festeggiamenti nerazzurri, che, dopo il campo, sono proseguiti negli spogliatoi - musica a palla e tutti a ballare - e sull'aereo di ritorno a Milano. Una volta sbarcati, peraltro, è stato Zhang a prendersi il trofeo, subito posizionato nella sala di viale Liberazione. Sul volo, comunque, c'è stato poco tempo per dormire. Per questo ieri Inzaghi ha lasciato la sua truppa a riposare, dando appuntamento a questa mattina per il primo appuntamento in vista della sfida con l'Empoli di lunedì sera".