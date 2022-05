FCIN1908 / Inter, parte della dirigenza presente a Monza per il playoff col Pisa

Parte della dirigenza dell'Inter sarà a Monza questa sera per assistere alla finale dei playoff di Serie B contro il Pisa

Come raccolto da FCInter1908.it, parte della dirigenza dell'Inter sarà a Monza questa sera per assistere alla finale dei playoff di Serie B contro il Pisa. Osservati speciali sicuramente Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola nei padroni di casa, entrambi di proprietà dell'Inter, ma non solo. Sfida ricca di talento, a Monza ci si gioca la Serie A e la dirigenza nerazzurra ci sarà.