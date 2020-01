Le10Sport – Inter, nuovo arrivo in dirigenza? Contatti con Antero Henrique, ex ds del PSG

Potrebbero esserci novità importanti nell’organigramma dell’Inter: secondo quanto riporta Le10Sport, la proprietà nerazzurra avrebbe avviati i primi contatti con Antero Henrique, ex direttore sportivo del Porto e del Paris Saint Germain. L’esperto dirigente portoghese, dopo due stagioni sotto la torre Eiffel, non ha ancora trovato una nuova sistemazione: dopo diversi abboccamenti con club europei e cinesi (in particolare con lo Shanghai SIPG), lo scorso marzo Henrique si è proposto al Real Madrid, ma la trattativa non è andata a buon fine.