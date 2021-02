Inter, dirigenza positiva. “Ecco quando hanno visto la squadra l’ultima volta”

C'è apprensione in casa Inter dopo la notizia della positività di Marotta, Ausilio, Antonello, l'avvocato Capellini e un membro dello staff

Ha colto tutti di sorpresa e ha creato grande apprensione la notizia della positività dei dirigenti dell'Inter al Covid-19. In casa nerazzurra c'è ovviamente apprensione per i giocatori, anche se è da diverso tempo che Marotta, Ausilio e Antonello non entrano a stretto contatto con la squadra: "Dopo un tampone negativo sabato scorso - spiega La Gazzetta dello Sport -, Marotta, Antonello e Capellini avevano normalmente presenziato all’elezione di Gravina lunedì a Roma: nulla faceva temere il peggio.