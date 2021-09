Inter, Onana per il dopo Handanovic? “C’è un nuovo nome a zero dalla Premier”

L'Inter valuta diversi profili per il futuro della porta: oltre al giocatore dell'Ajax, c'è un altro nome in Premier che piaceva già in passato

Marco Astori

Resta un tema di grande attualità in casa Inter quello legato al futuro della porta. Samir Handanovic non dà più le certezze di un tempo e peraltro il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. Ecco perché, come scrive Tuttosport, il club nerazzurro si sta guardando intorno: "Nei mesi scorsi si era ipotizzato un prolungamento fino al 2023, poi tutto si è fermato. E’ possibile che le parti nei prossimi mesi, pure in base al rendimento, tornino a parlarne, anche perché Handanovic è una colonna della squadra e dello spogliatoio. Inoltre il club potrebbe valutare per lo sloveno un futuro alla “Buffon”, ovvero da vice esperto pronto per determinate gare.

Già, perché la prossima estate è assai probabile che l’Inter porti a Milano un nuovo portiere, si aspetta il 2022 con un occhio ai giocatori in scadenza. Fra questi Onana dell’Ajax che nelle scorse settimane ha rifiutato le proposte di Lione e Arsenal. Ci sono già stati contatti con l’Inter, c’è chi parla d’intesa già sullo sfondo, ma non ci sono conferme. Fra i futuri parametri zero anche Leno dell’Arsenal, già sul taccuino dall’Inter fra il 2015 e il 2017 quando era al Bayer Leverkusen. In Italia piacciono Cragno e Meret, ma per loro andrebbe preventivato un importante investimento", conclude il quotidiano.