Gds – Inter, dopo Pintus la preparazione atletica è sotto esame. Il ritorno di Lukaku…

In questa prima parte di stagione si è vista un'Inter poco brillante. A finire sotto accusa è stata soprattutto la preparazione estiva. In molti hanno ancora negli occhi il biennio di Conte quando la squadra mostrava una certa brillantezza atletica, merito soprattutto di Antonio Pintus, sostituito, con l’arrivo di Inzaghi, da Fabio Ripert e Claudio Spicciariello. "Due fedelissimi dell’attuale allenatore dell’Inter: Ripert collabora con Inzaghi da oltre un decennio, dai tempi degli Allievi della Lazio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Spicciariello è uscito dall’anonimato all’Inter con l’espulsione nella nefasta trasferta di Bologna dell’anno scorso, sul punteggio di 1-1. Ripert è stato allenatore e per Inzaghi è anche un confidente, non mancano i suggerimenti. Si occupa soprattutto di lavoro muscolare: "I muscoli hanno memoria", è uno suo mantra. Di questi tempi, dopo un avvio complicato per i nerazzurri, anche il lavoro dello staff tecnico è sotto osservazione. Il ritorno di Lukaku potrebbe salvare tutti: l’Inter e Inzaghi, ma anche chi circonda l’allenatore. La domanda sorge però spontanea: Romelu sarà lo stesso giocatore visto con Pintus?".