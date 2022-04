Inter, GdS: “Perisic, c’è un obbligo a schierarlo sempre. Gosens sa già che…”

La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 3-0 dell'Inter col Milan si sofferma sul dualismo Perisic-Gosens sulla fascia sinistra

“Ivan Perisic è in una condizione di onnipotenza fisica che obbliga l’allenatore a schierarlo sempre e comunque: anche prima di questa semifinale, perfino contro il più umile Spezia, Simone ha preferito il croato al volenteroso tedesco. Robin, però, sa che il suo viaggio nel nerazzurro interista è solo all’inizio, che arriveranno nuove occasioni, ma che per questa fetta di stagione dovrà accontentarsi solo del ruolo di riserva. Tra l’altro, lo stesso Gosens non potrebbe eccepire alcunché: dalla panchina ha visto Ivan salvare una rete a un centimetro dalla porta e poi subito dopo correre fino all’altra linea per un cross.