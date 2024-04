Inter, rientro de Vrij vicino. Novità Bisseck, c’è questo dubbio per il Cagliari

Eccezion fatta per gli squalificati Pavard e Lautaro Martinez, Simone Inzaghi può avere tutta l'Inter a disposizione contro il Cagliari. Manca solo il pieno recupero di Stefan de Vrij, che però tra oggi e domani è atteso in gruppo. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport: "Quasi tutta la rosa a disposizione, in vista del gran finale per lo scudetto. Ieri solo De Vrij era impegnato in un allenamento personalizzato, è vicino al rientro in gruppo. Ok Bastoni, che contro il Cagliari potrebbe comporre il trio difensivo assieme ad Acerbi e Bisseck (sostituirà lo squalificato Pavard). L’altro giocatore fermato dal giudice sportivo è Lautaro e dunque il ballottaggio tra Arnautovic e Sanchez è aperto.