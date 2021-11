Inter, dubbio Dzeko-Correa. CdS: “Si può dare già per scontata una cosa”

Le considerazioni sul tassello mancante nella formazione che affronterà il Napoli questo pomeriggio al Meazza

Simone Inzaghi scioglierà soltanto all'ultimo il dubbio legato all'attacco nerazzurro per Inter-Napoli. Dzeko o Correa al fianco di Lautaro? E' inevitabile che qualcosa cambierebbe nella strategia nerazzurra, a seconda di chi verrà schierato. Spiega il Corriere dello Sport: "L’ex-Roma, infatti, è punto di riferimento in attacco. Sa giocare spalle alla porta, partecipa alla manovra e, all’occorrenza, fa salire il resto della squadra. Proprio sotto questo aspetto è stato fondamentale contro il Milan. Non a caso, nel momento in cui ha chiesto il cambio l’Inter non è più riuscita a rendersi veramente pericolosa.

La sensazione è che nei pensieri di Inzaghi ci possa essere un atteggiamento simile a quello del derby, vale a dire di attesa, almeno inizialmente. Con Correa invece di Dzeko, evidentemente, si accentuerebbe la propensione al contropiede, visto che il “Tucu” è abituato giocare con la fronte alla porta. Significa che l’azione dovrà essere ribaltata rapidamente per sorprendere la retroguardia partenopea, che, finora, è risultata la migliore del torneo. In ogni caso, se Dzeko, come sembra, dovesse cominciare dalla panchina, si può già dare per scontato che entrerà in corsa. Finora è capitato tre volte, contro Bologna, Sassuolo ed Empoli. Ebbene, nelle prime due occasioni il bosniaco ha puntualmente segnato. Nella terza no, ma è rimasto in campo soltanto 6".