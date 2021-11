Inter, due club su Brozovic? Uno lo aveva già praticamente preso nel 2020

Sondaggi da parte dell'entourage del croato: in Europa due big sembrano interessate a prenderlo a parametro zero

L'Inter ha fretta , Marcelo Brozovic invece prende tempo. L'entourage del centrocampista non ha ancora accettato l'invito del club a sedersi al tavolo delle trattative per il rinnovo di contratto perché attende segnali ammalianti da altri campionati.

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Sta sondando il mercato, perché sa che a 28 anni il prossimo sarà il contratto più importante della sua carriera. E non esclude dunque la possibilità di lasciare Milano. Sarebbero due i club a non aver chiuso la porta, a fronte di un sondaggio, ovvero il Psg di Leonardo e l’Atletico Madrid di Simeone. Va ricordato che proprio il Psg era stato molto vicino all’ingaggio di Brozovic solo un anno fa, inizio ottobre 2020: lo scambio con Paredes era praticamente stato definito, salvo poi incepparsi solo per motivi legati al differente ingaggio. Ergo: la stima di Leonardo nei confronti di Brozovic è provata. Ma anche da Madrid più di un segnale il croato pare averlo ricevuto".