Inter, insana dipendenza da Brozovic: “Niente piano B, due domande spontanee”

Una vittoria, una sconfitta e due pareggi: sono i risultati stagionali dell'Inter quando non ha giocato Brozovic

“A gennaio l’Inter ha preferito puntare su altri ruoli - Caicedo in avanti e Gosens come investimento sul futuro per la fascia sinistra -, ma non ha colmato quella che si è palesata come una grossa lacuna nell’organico. Alternativa assente, ma anche Inzaghi non ha tentato nulla di diverso, non volendo cambiare il sistema di gioco dal 3-5-2 al 3-4-1-2 o 3-4-3. Ma qui si torna al punto di partenza: può la squadra campione d’Italia non saper trovare il bandolo della matassa per un giocatore assente? Può una squadra come l’Inter dipendere da un solo giocatore?”, si interroga il quotidiano. Si attende ora il recupero di Brozo per la sfida con la Juve del 3 aprile: c’è ottimismo, la sosta arriva nel momento giusto in questo senso.