Inter, Inzaghi chiaro con la proprietà: sono due le esigenze del tecnico dal mercato

Poco più di 10 giorni e sarà chiuso il mercato. In casa Inter è caccia a un difensore centrale, voluto da Inzaghi, ma non è l'unica richiesta che il tecnico fa alla società.

"Simone Inzaghi non ha usato giri di parole per rendere noto cosa manca alla sua Inter. Due sono le esigenze manifestate dal tecnico nerazzurro, al secondo anno sulla panchina interista. La prima è rappresentata dalla conferma di tutti i big in rosa, compresi Skriniar e Dumfries, a dispetto di ogni possibile futura offerta delle grandi d’Europa. Gli uomini mercato dell’Inter avallano la linea dell’allenatore ma l’ultima parola spetta al presidente Zhang. Il tecnico auspica l’inserimento di un difensore centrale, ovvero un vice De Vrij. Il profilo individuato è Manuel Akanji, legato da un solo anno di contratto al Borussia Dortmund. I tedeschi chiedono 20 milioni, l’Inter vorrebbe ottenere il centrale in prestito, formula irrealizzabile senza il preventivo rinnovo del contratto dello svizzero. Occhio ad Acerbi, pallino di Inzaghi come piano b o a Tanganga, in uscita dal Tottenham", si legge sul Corriere della Sera.