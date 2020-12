CorSera – Inter, due mosse di Conte per ritrovare compattezza. Nel bunker di Appiano…

L’Inter degli ultimi impegni sembra essersi messa alle spalle le tante difficoltà d’inizio stagione. Merito ovviamente del certosino lavoro di Antonio Conte. Il Corriere della Sera si sofferma sulle decisioni adottate dal tecnico nerazzurro. Questo il focus: “Conte ha sempre creduto nel gruppo, è bastato poi riallineare il centrocampo e fare più attenzione sulle corsie esterne per ritrovare successi e compattezza. Nessun segreto, l’allenatore però al solito è stato il catalizzatore delle critiche, il parafulmine che ha protetto la squadra.

Isolare il gruppo dalle critiche, proteggerlo nel bunker innevato di Appiano, è una scelta che ha pagato. Vittoria con il Sassuolo, colpaccio in Germania contro il Borussia, ora il Bologna che a San Siro ha vinto le ultime due volte in cui s’è presentato. L’Inter non è una squadra pazza, non più, aveva solo bisogno più di altre di rodarsi, dopo la lunghissima stagione e una preparazione incompleta per mancanza di tempo”.