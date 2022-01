Inter, Dumfries esulta: “Grande battaglia. Tre punti pesanti verso il derby”

L'euforia dell'olandese ex PSV autore dell'assist per il gol del 2-1 che ha deciso nel finale Inter-Venezia

Anche stasera Denzel Dumfries ha messo il suo zampino nella vittoria dell'Inter. L'olandese sta sfoggiando il meglio del suo repertorio e il cross ad un passo dal recupero è stato cioccolatino già scartato per Edin Dzeko. Al termine del match, l'esterno ha così esultato sui sui social: "Oggi grande battaglia! Pesanti 3 punti per noi! In attesa del derby".