Inter, percorso ad hoc per Dumfries: “Va raccontato ciò che fa alla Pinetina”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul percorso dell'esterno olandese, che si candida a giocare dall'inizio con lo Spezia

Del suo percorso in nerazzurro parla così La Gazzetta dello Sport oggi: “L’apprendistato non può durare in eterno. Anche se va raccontato quello che Dumfries sta facendo ad Appiano, la strada che l’Inter ha studiato per lui. La premessa è che il giocatore in Olanda non ha seguito un percorso giovanile dentro un grande club, le lacune tattiche sono evidenti, il bagaglio è più vuoto che pieno. Ecco perché Inzaghi e il suo staff hanno studiato per lui un programma personalizzato. Dumfries sta svolgendo, praticamente a cadenza quotidiana, sessioni supplementari di allenamento dopo quelle di squadra, proprio per accelerare l’inserimento dentro l’Inter. Quello è un ruolo chiave per il gioco di Inzaghi, servono movimenti codificati e letture di gioco non banali”, si legge.