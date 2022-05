TS – Inter, Dybala caldo ma serve spazio nel monte ingaggi: c’è la strategia

Le considerazioni sul possibile arrivo dell'attaccante argentino in nerazzurro da parte del quotidiano torinese

Si legge su TuttoSport oggi: "Dybala è ovviamente un argomento caldo in casa Inter che viaggia su binari paralleli rispetto a quelli per Lukaku. La scorsa settimana ci sono stati diversi incontri con la Joya stessa (a Villa Bellini dopo l’ultimo weekend di campionato) e il suo entourage (un emissario in sede per discutere dell’offerta nerazzurra). In Argentina sono sicuri che l’Inter sia in pole per il giocatore, ma servirà tempo. Di certo la dichiarazione di ieri di Marotta, seppur detta col sorriso e su un palco, fa rumore. Finora, quando era stato interpellato sul tema, l’ad interista era sempre stato vago, adesso però ha parlato di “speranza”. Intanto l’Inter ha fatto presente a Dybala il suo interesse e lo stesso giocatore ha comunque preso tempo. Il club nerazzurro dovrà liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi (all’ormai ex bianconero è stata sottoposta un’offerta da 7 milioni, bonus compresi, per tre stagioni più una), dunque far uscire non solo Vidal , ma anche Sanchez . Poi si vedrà, seguendo anche l’evolversi della situazione Lukaku".