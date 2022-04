Inter-Dybala come a biliardo: “palla dichiarata”. Cosa serve per andare in buca

Dybala è pronto per una nuova avventura. Ma vuole decidere con calma. E all'Inter la calma va benissimo per liberare spazio salariale

"Per i giocatori di biliardo è una regola, prima di affrontare un tiro decisivo: calma e gesso. E mica solo per loro, eh. Prendi l’Inter. E poi il mercato. E poi Dybala, l’occasione che il club nerazzurro vuole cogliere. Ma deve trovare il modo di farlo, di andare in buca, se proprio si vuol restare dentro i confini della metafora". La Gazzetta dello Sport usa questa metafora per definire lo stato dell'affare tra l'Inter e Paulo Dybala.