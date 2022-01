CorSera – Inter, Dybala ipotesi concreta. Marotta lavora per il suo pupillo

Rimbalza ancora l'accostamento tra l'argentino in scadenza di contratto con la Juventus e il club nerazzurro

Paulo Dybala e l'Inter continuano ad essere accostati negli ultimi giorni. Anche il Corriere della Sera sottolinea la possibilità di vedere l'argentino in nerazzurro la prossima estate. Difficile, ma non impossibile. Questo il focus: "La speranza si chiama Paulo Dybala. Lo juventino è un pupillo da sempre dell’a.d. Beppe Marotta, portarlo all’Inter a fine stagione non è semplice, la trattativa da suggestione si è trasformata in ipotesi concreta, Inzaghi glissa. «Ho sentito e ho letto, ma non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, parlo dei miei e sono contento». Andate in pace, se ne riparlerà".