Inter-Dybala, la partita è aperta: “Marotta esce allo scoperto, mossa pronta”

Ieri sera Beppe Marotta è tornato a parlare di Paulo Dybala a margine di Inter-Empoli. Come sottolineato da Tuttosport, “questa volta è uscito allo scoperto. E per un dirigente esperto e navigato come Marotta, abituato a muoversi con discrezione sul mercato, potrebbe essere un segnale determinante. La partita con Dybala è aperta.