Inter-Dybala, momenti di tensione durante il summit: i motivi. C’è chi ha avuto paura che…

Si è svolto ieri l'atteso summit tra l'agente di Paulo Dybala , Jorge Antun, e la dirigenza dell'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i protagonisti della vicenda hanno incontrato anche il vicepresidente Javier Zanetti e pure Simone Inzaghi, passato in sede come il suo agente Tullio Tinti.

"L’inizio del vertice non è stato proprio in discesa. Perché i numeri chiesti da Antun non andavano a genio ai dirigenti nerazzurri, numeri di cui lo stesso Antun era per la verità già al corrente da settimane: non è ieri che l’Inter ha sottoposto per la prima volta l’offerta a Dybala. Ecco perché sono volate anche parole grosse, a un certo punto del meeting: c’è pure chi ha avuto paura che il tavolo saltasse. Ma poi la diplomazia ha avuto la meglio. E la salita è presto diventa discesa, favorita dal lavoro di tutti i partecipanti. Tanto che alla fine entrambe le parti in causa, Dybala e l’Inter, hanno fatto filtrare un “grande ottimismo” sulla definizione della trattativa".