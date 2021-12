Inter, Dzeko: “C’è la mano di Inzaghi su questa squadra. Siamo motivati”

Le parole del calciatore prima del calcio d'inizio del match con il Torino di questo pomeriggio

Manca poco ormai al calcio d'inizio di Inter-Torino. Prima del match, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "In campo si vede che siamo liberi. Non di fare quello che vogliamo, perché c'è la grande mano del mister, ma noi dobbiamo essere bravi ad interpretare la partita e gli spazi che ci sono per fare la differenza. L'Inter è campione d'Italia, ci sono giocatori forti, un allenatore che ha già vinto alla Lazio e alcuni che sono arrivati motivati per sostituire chi è andato via. Continuiamo a lavorare per fare una grande stagione".