Inter, Dzeko in forte dubbio per Bosnia-Finlandia. Lo staff medico nerazzurro…

L'aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante costretto ad uscire nel secondo tempo di Milan-Inter per un problema al flessore

Edin Dzeko non è al meglio, ma per ora resta in ritiro con la Bosnia. La Gazzetta dello Sport di oggi propone un aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante: "Lesione no, risentimento sì. E ciò basta per lasciare un po’ di apprensione dalle parti della Pinetina: Edin Dzeko non ha nulla di grave al flessore, ci mancherebbe, ma ha bisogno di un po’ di riposo e terapie in vista del match di sabato della sua Bosnia contro la Finlandia. È ancora in forte dubbio e sul sito ufficiale della federazione bosniaca ieri è comparso un comunicato stringato per aggiornare dopo gli esami del numero nove. Lo staff medico dell’Inter guidato dal professor Piero Volpi, come sempre in questi casi, è rimasto in stretto contatto con i colleghi stranieri, soprattutto dopo che è stato appurato che il livello di risentimento di Dzeko era superiore rispetto a quello di Barella".