Inter, bisogno di Sanchez. “Dzeko a Madrid ha dato quest’impressione”

Chance in vista per Alexis Sanchez in vista della sfida contro il Cagliari in programma domenica a San Siro. Simone Inzaghi ci sta pensando, l'attaccante cileno si prepara a giocare dal 1' nell'attacco nerazzurro. Ne parla così oggi il Corriere dello Sport: "Voglia, anzi bisogno di Sanchez. Con lo stop di Correa che si protrarrà fino al nuovo anno, Inzaghi ha necessità del contributo del cileno. Deve dare fiato a Dzeko e Lautaro, che non possono continuare a tirare la carretta. A Madrid, ad esempio, entrambi hanno steccato. E soprattutto il bosniaco ha dato l’impressione di essere giù fisicamente. Ragion per cui domani sera con il Cagliari potrebbe riposare. Nel caso, toccherà proprio a Sanchez affiancare il “Toro”. Si tratterebbe della sua seconda gara dall’inizio in stagione. La prima è stata con l’Empoli, quando confezionò l’assist per la rete di D’Ambrosio. Anche in termini di gol siamo fermi a uno: quello firmato in casa dello Sheriff", si legge.