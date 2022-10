Inter, Dzeko: “Inviterò la squadra a cena. Prima della partita ci siamo detti…”

Edin Dzeko, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Sassuolo ed ha commentato il traguardo dei 101 gol in Serie A: "Dovevano essere 103, ma gli ultimi due me li avevano annullati per fuorigioco. Il più bello? Tutti sono belli, magari l'ultimo. Basta che la palla passi la linea, ma tutti sono belli. Magari quello col Torino di sinistro. Il valore della vittoria? Una partita così l'avremmo persa 3-4 settimane fa, è successo. Oggi non abbiamo fatto una grande partita, ma bisogna dar merito anche al Sassuolo che è una squadra che gioca a calcio. Non era facile venire a vincere, ma dopo il Barcellona volevamo confermarci. Alla fine contano sempre i punti. Prima della partita ci siamo detti che non dobbiamo vergognarci se ci mettiamo ogni tanto dietro ad aspettare, il calcio è così. Ultimamente andavamo troppo avanti, non tutti magari in pressing, e prendevamo gol.